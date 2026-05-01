KSAD Jenderal Maruli Melantik 1.202 Perwira Remaja Diktukpa TNI AD Gelombang I Tahun 2026

Jumat, 01 Mei 2026 – 08:52 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melantik 1.202 Perwira Remaja (Paja) TNI AD lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) Gelombang I Tahun Anggaran 2026 dalam upacara yang berlangsung dalam guyuran hujan namun penuh khidmat dan kebanggaan di Lapangan Wiradhika, Secapaad, Bandung, Kamis (30/4/2026).

Pada pelantikan tersebut, para perwira remaja diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta pembacaan sumpah perwira.

Para perwira yang dilantik terdiri dari 1.152 prajurit pria dan 50 prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan dengan baik.

Mereka diharapkan menjadi pemimpin lapangan yang profesional, tangguh serta memiliki integritas tinggi dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Maruli juga memberikan penghargaan kepada para perwira siswa (Pasis) terbaik yang berhasil meraih prestasi gemilang selama pendidikan.

Untuk perwira pria, peringkat terbaik sikap, prilaku dan Tripola Dasar diraih oleh Letda Inf Ahmad Kori dari kesatuan Kopassus.