KSAD Jenderal Maruli Melantik 20 Perwira Khusus TNI AD Berprestasi di Bidang Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melantik 20 Perwira Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Para perwira tersebut telah menempuh Pendidikan Pembentukan Pertama Perwira Khusus (Diktukpasus) di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD).

Sebanyak 20 Perwira Khusus yang dilantik terdiri atas 14 prajurit pria dan 6 prajurit perempuan (Korps Wanita Angkatan Darat)).

Mereka merupakan prajurit TNI AD yang memiliki prestasi membanggakan di bidang olahraga, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, pelantikan ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan prestasi yang telah mengharumkan nama TNI AD, bangsa, dan negara.

KSAD Jenderal Maruli dalam amanatnya menegaskan pelantikan Perwira Khusus ini merupakan wujud komitmen TNI AD dalam memberikan apresiasi kepada prajurit berprestasi, sekaligus bagian dari pembinaan sumber daya manusia unggul dan profesional.

“Keberhasilan ini merupakan buah dari perjuangan, disiplin, prestasi selama berdinas serta dedikasi selama menjalani pendidikan di Secapa AD. Jadikan momentum ini sebagai transisi perjalanan karier pengabdian para Perwira sekaligus untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Jenderal Maruli.

KSAD juga menekankan pentingnya menjaga integritas, loyalitas, serta semangat juang dalam setiap penugasan.