Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KSAD Jenderal Maruli Memberangkatkan Prajurit Berprestasi untuk Umrah dan Ziarah Rohani

Rabu, 04 Februari 2026 – 23:12 WIB
KSAD Jenderal Maruli Memberangkatkan Prajurit Berprestasi untuk Umrah dan Ziarah Rohani - JPNN.COM
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc memberangkatkan prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD berprestasi untuk melaksanakan Umrah dan ziarah rohani di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (4/2/2026). Foto: Dispenad

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc memberikan penghargaan kepada prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD yang berprestasi untuk melaksanakan ibadah umrah dan ziarah rohani.

Menurut Jenderal Maruli, pimpinan TNI AD memberikan penghargaan secara nyata kepada Prajurit dan PNS yang memiliki kinerja, dedikasi, dan pengabdian yang baik.

Jenderal Maruli menyampaikan hal itu saat sambutan pada acara pelepasan jemaah Umrah dan ziarah rohani bertepatan dengan rangkaian peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga:

KSAD Jenderal Maruli Memberangkatkan Prajurit Berprestasi untuk Umrah dan Ziarah Rohani

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc memberikan sambutan pada acara peringatan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW sekaligus memberangkatkan prajurit dan PNS TNI AD berprestasi untuk umrah dan ziarah rohani dalam acara yang berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (4/2/2026). Foto: Dispenad

“Kami menghargai kinerja dan prestasi anggota dengan memberangkatkan mereka melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dapat menambah semangat dalam bekerja sekaligus meningkatkan kualitas ibadah (prajurit, red),” ujar Jenderal Maruli.

Baca Juga:

Lebih lanjut, KSAD berharap pelaksanaan ibadah ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pribadi prajurit, tetapi juga dalam pembinaan keluarga.

Dia menegaskan program pemberangkatan umrah dan ziarah rohani ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi personel jajaran TNI Angkatan Darat.

KSAD Jenderal Maruli memberikan penghargaan kepada prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD yang berprestasi untuk melaksanakan ibadah umrah dan ziarah rohani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KSAD  Jenderal Maruli Simanjuntak  umrah  ziarah rohani 
BERITA KSAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp