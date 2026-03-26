KSAD Jenderal Maruli: Prajurit TNI AD Harus Jadi Pelopor Penerapan Efisiensi Energi

Kamis, 26 Maret 2026 – 21:32 WIB
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak saat kegiatan Halalbihalal bersama warga Mabesad pada hari pertama masuk kerja seusai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3/2026). Foto: Dispenad

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menegaskan prajurit dan ASN TNI AD harus menjadi pelopor dalam penerapan efisiensi energi.

Menurut Jenderal Maruli, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Jenderal Maruli menyampaikan hal itu saat kegiatan Halalbihalal bersama warga Mabesad pada hari pertama masuk kerja seusai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3/2026).

KSAD Jenderal Maruli menekankan efisiensi energi merupakan salah satu fokus pemerintah dalam mendukung ketahanan energi nasional serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

itu, seluruh prajurit dan ASN TNI AD dituntut untuk memberi contoh nyata, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dia juga mengingatkan agar langkah sederhana seperti mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas kantor, serta membangun budaya hemat energi, harus terus ditanamkan menjadi sebuah kebiasaan.

Selain itu, KSAD juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan tugas yang optimal serta peran aktif TNI AD di berbagai bidang.

Efisiensi energi tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung program strategis pemerintah,” ujarnya.

