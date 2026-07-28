KSOP Utama Tanjung Priok Dukung Transformasi Green Port JICT Melalui Program Elektrifikasi

jpnn.com - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok mendukung langkah transformasi operasional yang dilakukan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menuju Green Port dengan pemanfaatan peralatan pelabuhan berbasis listrik.

Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Kepala KSOP Utama Tanjung Priok Heru Susanto bersama Director Operations and Engineering JICT Doni Budiono beserta delegasi JICT ke SANY Port Machinery Industrial Park, Zhuhai, Provinsi Guangdong, Tiongkok.

Kunjungan itu merupakan bagian dari proses technical due diligence, factory acceptance test (FAT), dan evaluasi kesiapan manufaktur dalam rencana pengadaan lima unit Electric Rubber Tyred Gantry Crane (Electric RTGC) dan 10 unit Electric Terminal Truck yang akan memperkuat transformasi operasional JICT menuju terminal peti kemas yang lebih efisien, rendah emisi, dan berbasis teknologi.

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Kepala KSOP Utama Tanjung Priok Heru Susanto mengatakan transformasi pelabuhan harus mampu menjawab tantangan peningkatan arus logistik nasional sekaligus memenuhi tuntutan keberlanjutan lingkungan.

"Kami memandang inisiatif JICT dalam mengadopsi teknologi berbasis listrik sebagai langkah positif yang sejalan dengan arah modernisasi sektor kepelabuhanan nasional," ujar Heru di Tiongkok, dikutip dari siaran pers, Selasa (28/7/2026).

Menurut Heru, sinergi antara regulator, operator pelabuhan, dan penyedia teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi pelabuhan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat regional maupun global.

"Peran KSOP adalah memastikan setiap transformasi tersebut memenuhi aspek keselamatan, kepatuhan, dan tata kelola yang baik sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung daya saing logistik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Director Operations and Engineering JICT Doni Budiono mengatakan modernisasi peralatan merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan bertransformasi menuju green energy terminal yang berkelanjutan.