KSP Dudung Abdurachman Temui Moeldoko, Bahas Apa?

Selasa, 05 Mei 2026 – 18:52 WIB
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menemui mantan Kwpala KSP Moeldoko di kediamannya, untuk membahas strategi penguatan peran lembaga dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah. ANTARA/HO-Tim Media KSP

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menemui mantan KSP Moeldoko.

Pertemuan itu untuk membahas strategi penguatan peran lembaga dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah.

Mengutip keterangan pers di Jakarta, Selasa, pertemuan kedua tokoh tersebut difokuskan pada pertukaran pandangan mengenai langkah-langkah strategis yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas fungsi Kantor Staf Presiden (KSP) pada masa mendatang.

Dalam dialog yang berlangsung di kediaman Moeldoko, Dudung menyoroti pentingnya pengawalan dan pengendalian program-program prioritas agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain pengawalan program, pertemuan tersebut membahas pengelolaan isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi lintas sektor serta respons pemerintah yang cepat dan terukur.

Dudung dan Moeldoko juga menekankan pentingnya sinergitas antarpemimpin untuk menghadapi tantangan kebijakan nasional yang dinilai makin kompleks.

Kesinambungan pengalaman kepemimpinan menjadi poin utama dalam memastikan kerja-kerja strategis KSP tetap berjalan optimal.

Moeldoko menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan selama dua periode berturut-turut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu pada periode pertama di rentang 2018–2019 dengan dilantik pada 17 Januari 2018 menggantikan Teten Masduki dalam Kabinet Kerja.

Dudung Abdurachman  Moeldoko  Kepala Staf Kepresidenan  Presiden Prabowo 
