KSP Dudung Pastikan Latsarmil Kopdes Tetap Jalan dengan Sejumlah Evaluasi

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:00 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Kepala Staf Kepresidenan(KSP), Jenderal Dudung Abdurachman, memastikan Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) tetap dilanjutkan dengan evaluasi.

Hal itu diungkapkan Dudung saat ditemui seusai takziah ke kediaman almarhum Rifki Renaldi, peserta Latsarmil Kopdes yang meninggal, di Kabupaten Sumedang, Selasa (30/6/2026).

Latsarmil Kopdes menjadi sorotan publik sebab memakan korban. Sebanyak lima orang calon manager Kopdes meninggal dunia dalam kurun waktu dua minggu.

Korban meninggal saat menjalani pelatihan di satuan pendidikan daerah masing-masing.

Dudung mengatakan pascainsiden kematian peserta Latsarmil, pihaknya melakukan evaluasi.

Evaluasi yang dimaksud salah satunya ialah latihan fisik yang bebannya dikurangi semaksimal mungkin.

"Evaluasi sudah berlangsung. Nah, ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung. Sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin dan dititikberatkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian," kata Dudung.

Selain itu, durasi pendidikan dasar di satuan pun akan dipangkas menjadi 45 hari.