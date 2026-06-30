KSP Dudung Takziah ke Rumah Duka Peserta SPPI di Sumedang

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengunjungi rumah duka Muhammad Rifki Renaldi, peserta pelatihan SPPI yang meninggal dunia di Kabupaten Sumedang, Selasa (30/6).

Kehadiran mantan Kasad tersebut merupakan bentuk belasungkawa resmi dari negara atas gugurnya sang kader bangsa saat masa pendidikan.

Dudung mengatakan kehadirannya merupakan bentuk belasungkawa negara kepada keluarga almarhum yang meninggal saat mengikuti pelatihan SPPI.

"Kami datang ke sini dengan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ananda Rifki pada saat pelatihan SPPI. Saya atas nama negara tentunya hadir untuk memberikan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya," kata Dudung dalam dialog dengan keluarga almarhum, sebagaimana keterangan Kantor Staf Presiden (KSP) yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam kunjungan tersebut, Dudung didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, Danrem 062/Tarumanagara Kolonel Infanteri Dadi Sutandi, dan Dandim 0610/Sumedang Letnan Kolonel Artileri Kusuma Ardianto.

Menurut Dudung, almarhum merupakan salah satu putra bangsa yang tengah dipersiapkan melalui pendidikan untuk mengemban tugas membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kedua orang tua almarhum atas ketabahan dan keikhlasan mereka. Dalam kesempatan itu, Dudung menyerahkan santunan kepada keluarga sebagai bentuk kepedulian atas musibah tersebut.

Setelah bertemu keluarga, Dudung beserta rombongan berziarah ke makam almarhum untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir.