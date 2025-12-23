Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KSPI Desak Gubernur Tetapkan UMP Alpha 0,9

Selasa, 23 Desember 2025 – 09:37 WIB
KSPI Desak Gubernur Tetapkan UMP Alpha 0,9 - JPNN.COM
Demo buruh beberapa waktu lalu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menjadwalkan unjuk rasa serentak di semua kantor gubernur berbagai provinsi, Selasa (23/12).

Mereka mendesak seluruh gubernur di Indonesia untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2026 dengan menggunakan indeks tertentu atau alpha 0,9.

Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai penggunaan indeks alpha 0,9 sebagai hal krusial.

Baca Juga:

Menurut Said, angka tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli buruh di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Selain menjaga daya beli, penetapan indeks alpha 0,9 dinilai mencerminkan kebutuhan hidup yang riil bagi para pekerja.

Tuntutan tersebut sejalan dengan rekomendasi yang telah diputuskan banyak bupati dan wali kota berbagai daerah.

Baca Juga:

Said menegaskan agar para gubernur tidak mengubah rekomendasi yang sudah naik dari tingkat kabupaten/kota.

Dia menilai kenaikan yang dihasilkan dari indeks tersebut masih dalam batas kewajaran.

Gelombang aksi unjuk akan digelar kalangan buruh di seluruh Indonesia pada hari ini, Selasa, (23/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMP  KSPI  upah minimum  Partai Buruh 
BERITA UMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp