Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KSPSI Pilih Dialog, Jumhur Hidayat: Ngapain Ikut Demo 28 Agustus

Rabu, 27 Agustus 2025 – 09:08 WIB
KSPSI Pilih Dialog, Jumhur Hidayat: Ngapain Ikut Demo 28 Agustus - JPNN.COM
Jumhur Hidayat memastikan 3 juta anggota KSPSI tidak jkut demo 28 Agustus dan memilih jalan dialog. Foto dok. KSPSI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat memastikan 3 juta anggotanya tidak akan ikut aksi demo 28 Agustus besok.

Jumhur mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota KSPSI untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu.

KSPSI bersama sekitar 100 federasi dan konfederasi lainnya, lanjut Jumhur, sudah membuat draf untuk didiskusikan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.

Baca Juga:

"Kalau masih bisa dengan dialog, ngapain demo-demo. Demo itu jalan terakhir kalau sudah mentok," kata Jumhur, Rabu (27/8).

Dia kembali memastikan anggota KSPSI di seluruh kabupaten/kota Indonesia tidak akan melakukan aksi demo buruh pada 28 Agustus.

Walaupun aksi 28 Agustus tidak murni gerakan buruh karena adanya keterlibatan partai politik di dalamnya, Jumhur tetap mempersilakan anggota federasi atau konfederasi lainnya untuk demo.

Baca Juga:

"Ini negara demokrasi silakan saja bila mau mencari simpati," kata Jumhur datar.

Namun, Jumhur menegaskan, bahwa pihaknya justru menerima undangan dari pemerintah, DPR, dan pengusaha untuk berdialog dulu. 

Jumhur Hidayat memastikan 3 juta anggota KSPSI tidak jkut demo 28 Agustus dan memilih jalan dialog.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KSPSI  Demo Buruh  Jumhur Hidayat  Buruh  demo 28 Agustus 
BERITA KSPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp