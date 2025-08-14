Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

KTB Perkasa di Segmen LDT Berkat Mitsubishi Fuso Canter

Kamis, 14 Agustus 2025 – 09:04 WIB
KTB Perkasa di Segmen LDT Berkat Mitsubishi Fuso Canter - JPNN.COM
Ilustrasi Mitsubishi Fuso di segmen kendaraan niaga. Foto: KTB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) - Mitsubishi Fuso, mencatatkan pangsa pasar sebesar 43,6 persen di segmen kendaraan niaga nasional sepanjang Juli 2025.

Capaian positif itu berkat penerimaan yang baik dari konsumen Mitsubishi Fuso Canter di segmen Light Duty Truck (LDT) dengan pangsa pasar 60,3 persen.

Selain itu, Fighter-X di segmen Medium Duty Truck (MDT) yang mencatat pertumbuhan positif dengan 16,7 persen.

Baca Juga:

General Manager of Business Communication PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Sudaryanto mengatakan hasil itu merupakan bukti kejelian perusahaan melihat peluang di tengah kondisi yang belum membaik seperti saat ini.

“Saat ini pasar bergerak sangat dinamis, sehingga kami harus jeli dalam melihat peluang yang ada di lapangan," kata Sudaryanto dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Guna mempertahankan posisinya, Mitsubishi Fuso memiliki serangkaian program penjualan dan paket penawaran menarik.

“Kami akan meluncurkan berbagai paket penjualan spesial yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Tunggu informasinya dalam waktu dekat."

"Tujuan kami jelas yaitu mempertahankan kepemimpinan pasar dan terus menjadi mitra bisnis andalan bagi pembangunan Indonesia," kata Sudaryanto menambahkan.

KTB mendapat penerimaan yang baik dari konsumen Mitsubishi Fuso Canter di segmen Light Duty Truck (LDT) dengan pangsa pasar 60,3 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi Fuso  kendaraan niaga  pangsa pasar kendaraan niaga  KTB  Mitsubishi  Fuso Canter 
BERITA MITSUBISHI FUSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp