KTM 1390 Super Duke RR MY2026: Lebih Buas, Hanya 350 Unit di Dunia

Jumat, 17 April 2026 – 06:25 WIB

jpnn.com - KTM kembali menegaskan reputasinya di segmen naked bike ekstrem lewat peluncuran KTM 1390 Super Duke RR model 2026.

Inilah versi paling buas dari keluarga “Beast” yang sejak awal dikenal liar, kini dibawa ke level yang lebih ekstrem dengan sentuhan performa dan eksklusivitas.

Varian RR diposisikan sebagai kasta tertinggi, dengan pendekatan yang lebih fokus ke lintasan.

Salah satu sorotan utamanya ialah bobot yang dipangkas signifikan—lebih ringan 11 kg dari versi standar, menjadi hanya 189 kg tanpa bahan bakar.

Diet ketat itu dicapai lewat penggunaan material premium, mulai dari panel serat karbon, knalpot titanium racikan Akrapovi?, hingga pelek aluminium tempa yang mendukung karakter agresifnya.

Di balik tampilannya, mesin V-twin LC8 1.350cc dengan teknologi Camshift menjadi jantung utama.

Tenaga yang dihasilkan mencapai 190 hp dengan torsi 145 Nm—angka yang menempatkannya di jajaran hypernaked paling bertenaga saat ini.

Output tersebut dikombinasikan dengan paket kaki-kaki serius, termasuk suspensi fully adjustable WP Pro serta sistem pengereman premium Brembo Hypure.