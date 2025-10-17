KTM 990 RC R: Si Oranye yang Siap Menggigit

Jumat, 17 Oktober 2025 – 19:00 WIB

jpnn.com - Setelah sempat tenggelam karena badai finansial, KTM akhirnya menyalakan kembali mesin semangatnya. Sebuah deklarasi kalau mereka belum habis.

Pabrikan asal Austria itu resmi memperkenalkan KTM 990 RC R, supersport jalan raya terbaru yang siap mengguncang lintasan—dan ego para rivalnya.

Motor 990 RC R bukan sekadar wajah baru di garasi KTM. Ia adalah simbol kebangkitan.

Sebuah pengingat bahwa DNA balap oranye Austria masih mengalir panas, dan kini kembali disalurkan ke jalan raya dalam bentuk paling agresifnya.

Performa Tak Sekadar Angka

Di balik fairing tajam berlapis oranye dan hitam khas KTM, bersemayam mesin LC8c 947 cc parallel-twin yang memuntahkan tenaga 128,2 bhp @9.500 rpm dan torsi 76 lb-ft @6.750 rpm.

Angka itu bukan main-main — bahkan sedikit melampaui Ducati Panigale V2 dan Yamaha R9.

Dengan bobot mesin cuma 57 kg, 990 RC R masuk kategori “kurus tetapi berotot”.