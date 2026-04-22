Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

KTM Memperkenalkan Mesin Baru 350cc untuk Model 390 Duke dan Adventure

Rabu, 22 April 2026 – 06:27 WIB
KTM 390 Duke punya opsi mesin 350cc. Foto: ktm

jpnn.com - Langkah tak biasa diambil KTM untuk menjaga daya saing di pasar global, dengan memperkenalkan mesin baru untuk jajaran naked bike andalannya.

Pabrikan asal Austria itu merilis mesin baru berkapasitas “tanggung” 349,32 cc, sebagai opsi tambahan untuk dua model populernya, KTM 390 Duke dan KTM 390 Adventure.

Mesin 350 cc ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan respons terhadap kebijakan pajak di pasar kunci seperti India.

Baca Juga:

Dengan menekan kapasitas mesin di bawah ambang tertentu, KTM bisa masuk ke kategori pajak Goods and Services Tax (GST) 18 persen—lebih rendah dibandingkan kelas di atasnya.

Manfaatnya jelas: harga jual berpotensi bisa lebih ramah di kantong.

Secara teknis, mesin satu silinder itu mengusung konfigurasi bore x stroke 89 mm x 56,15 mm.

Baca Juga:

Tenaga yang dihasilkan mencapai 41 Hp pada 8.600 rpm, dengan torsi puncak 33,5 Nm di 7.000 rpm.

Memang sedikit di bawah versi 399 cc, tetapi karakter agresif khas KTM diklaim tetap terasa berkat optimalisasi distribusi tenaga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KTM  KTM 390 Duke  KTM 390 Adventure  Naked bike KTM 
BERITA KTM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp