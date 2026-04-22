KTM Memperkenalkan Mesin Baru 350cc untuk Model 390 Duke dan Adventure

Rabu, 22 April 2026 – 06:27 WIB

jpnn.com - Langkah tak biasa diambil KTM untuk menjaga daya saing di pasar global, dengan memperkenalkan mesin baru untuk jajaran naked bike andalannya.

Pabrikan asal Austria itu merilis mesin baru berkapasitas “tanggung” 349,32 cc, sebagai opsi tambahan untuk dua model populernya, KTM 390 Duke dan KTM 390 Adventure.

Mesin 350 cc ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan respons terhadap kebijakan pajak di pasar kunci seperti India.

Dengan menekan kapasitas mesin di bawah ambang tertentu, KTM bisa masuk ke kategori pajak Goods and Services Tax (GST) 18 persen—lebih rendah dibandingkan kelas di atasnya.

Manfaatnya jelas: harga jual berpotensi bisa lebih ramah di kantong.

Secara teknis, mesin satu silinder itu mengusung konfigurasi bore x stroke 89 mm x 56,15 mm.

Baca Juga: KTM Solutions Dorong Kolaborasi Strategis Lewat Growth Forum 2026

Tenaga yang dihasilkan mencapai 41 Hp pada 8.600 rpm, dengan torsi puncak 33,5 Nm di 7.000 rpm.

Memang sedikit di bawah versi 399 cc, tetapi karakter agresif khas KTM diklaim tetap terasa berkat optimalisasi distribusi tenaga.