Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KTM Solutions Dorong Kolaborasi Strategis Lewat Growth Forum 2026

Minggu, 08 Februari 2026 – 16:03 WIB
KTM Solutions Dorong Kolaborasi Strategis Lewat Growth Forum 2026 - JPNN.COM
Founder KTM Solutions Najelaa Shihab berbicara pada sesi Keynote 'Navigating 2026' KTM Growth Forum yang bertemakan 'A Shared Path to 2026'.Foto: KTM

jpnn.com, JAKARTA - KTM Growth Forum bertajuk “A Shared Path to 2026” digelar sebagai wadah kolaborasi bagi klien, mitra, dan undangan terpilih.

Forum ini menjadi ruang diskusi untuk menyelaraskan arah, membahas tantangan, serta memperkuat strategi pertumbuhan organisasi menjelang 2026.

Acara yang berlangsung pada Rabu (28/1/2026) tersebut mengangkat pesan utama bahwa organisasi yang mampu bertahan bukan sekadar yang cepat berubah, melainkan yang mampu menyatukan pertumbuhan talenta dan sistem kerja secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Dengan pendekatan itu, adaptasi diharapkan menjadi kebiasaan, bukan sekadar reaksi.

KTM Solutions menegaskan bahwa kesiapan organisasi tidak hanya diukur dari kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja, tetapi juga dari efektivitas sistem, tata kelola, serta dampak terukur di bidang sustainability dan social impact.

Hal tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun pertumbuhan jangka panjang.

Baca Juga:

Executive Director KTM Solutions, Reny W. Indriadi, menyampaikan bahwa Growth Forum dirancang sebagai ruang berbagi, apresiasi, dan dialog strategis.

Menurutnya, KTM Solutions kini hadir sebagai ekosistem solusi terintegrasi yang berkembang dari penyedia layanan menjadi mitra berpikir strategis bagi klien.

KTM Solutions menggelar Growth Forum 2026 untuk memperkuat kolaborasi dan strategi pertumbuhan organisasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KTM Solutions  KTM Growth Forum  organisasi  Forum 
BERITA KTM SOLUTIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp