KTM Solutions Dorong Kolaborasi Strategis Lewat Growth Forum 2026

jpnn.com, JAKARTA - KTM Growth Forum bertajuk “A Shared Path to 2026” digelar sebagai wadah kolaborasi bagi klien, mitra, dan undangan terpilih.

Forum ini menjadi ruang diskusi untuk menyelaraskan arah, membahas tantangan, serta memperkuat strategi pertumbuhan organisasi menjelang 2026.

Acara yang berlangsung pada Rabu (28/1/2026) tersebut mengangkat pesan utama bahwa organisasi yang mampu bertahan bukan sekadar yang cepat berubah, melainkan yang mampu menyatukan pertumbuhan talenta dan sistem kerja secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan itu, adaptasi diharapkan menjadi kebiasaan, bukan sekadar reaksi.

KTM Solutions menegaskan bahwa kesiapan organisasi tidak hanya diukur dari kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja, tetapi juga dari efektivitas sistem, tata kelola, serta dampak terukur di bidang sustainability dan social impact.

Hal tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun pertumbuhan jangka panjang.

Executive Director KTM Solutions, Reny W. Indriadi, menyampaikan bahwa Growth Forum dirancang sebagai ruang berbagi, apresiasi, dan dialog strategis.

Menurutnya, KTM Solutions kini hadir sebagai ekosistem solusi terintegrasi yang berkembang dari penyedia layanan menjadi mitra berpikir strategis bagi klien.