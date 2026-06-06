Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Kualifikasi Moto3 Hungaria: Veda Ega Finis ke-9 Usai Bersaing Ketat di Q2

Sabtu, 06 Juni 2026 – 20:13 WIB
Kualifikasi Moto3 Hungaria: Veda Ega Finis ke-9 Usai Bersaing Ketat di Q2 - JPNN.COM
Pembalap Moto3 Indonesia Veda Ega Pratama saat berada di podium grand prix Brasil, Minggu (22/03/2026). (ANTARA/HO-MGPA)

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, siap bersaing di barisan tengah dalam lanjutan seri balap dunia Moto3 Hungaria 2026.

Rider andalan Honda Team Asia tersebut dipastikan akan memulai jalannya balapan dari posisi kesembilan setelah menyelesaikan sesi kualifikasi sengit di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, Sabtu (6/6) WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu menyelesaikan persaingan di kualifikasi kedua atau Q2 dengan catatan waktu satu menit 48,845 detik

Baca Juga:

Sejak awal sesi Q2 dimulai, Veda langsung menunjukkan kecepatan kompetitif.

Ia sempat melesat ke posisi kedua dan bersaing ketat dengan beberapa pembalap seperti Rico Salmela, Máximo Quiles, dan David Almansa yang juga tampil agresif dalam perebutan waktu tercepat.

Performa Veda bahkan sempat mencapai puncaknya ketika ia berhasil mencatatkan waktu terbaik sementara, yakni satu menit 46,845 detik, dan menempatkannya di posisi teratas.

Baca Juga:

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah David Almansa kembali memperbaiki catatan waktunya dan merebut posisi pertama.

Memasuki pertengahan sesi, Veda memilih kembali ke pit untuk melakukan evaluasi strategi. Kondisi ini membuat posisinya turun ke urutan kelima sementara, dan persaingan di lintasan makin ketat dengan para pembalap lain terus meningkatkan kecepatan mereka.

Pembalap berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, siap bersaing di barisan tengah dalam lanjutan seri balap dunia Moto3 Hungaria 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Veda Ega 
BERITA VEDA EGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp