Kualifikasi MotoGP Belanda 2026 Melahirkan Rekor Luar Biasa
jpnn.com - ASSEN - Aprilia mengukir rekor luar biasa pada kualifikasi MotoGP Belanda di Circuit Assen, Sabtu (27/6) sore WIB.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah MotoGP, Aprilia menempatkan pembalapnya di Top 4.
Jorge Martin meraih pole position, Ai Ogura start di urutan kedua, dan Marco Bezzecchi di urutan ketiga. Posisi ke-4 pun masih pembalap Aprilia, yakni Raul Fernandez.
Raul Fernandez sempat berada di atas Jorge Martin di pengujung kualifikasi, tetapi catatan waktunya dibatalkan lantaran tertangkap kamera melewati batas trek.
Buat Jorge Martin, ini merupakan pole position pertamanya bersama Aprilia. "Ya, pasti saya sangat bahagia bisa pole position karena gap dengan yang lain sangat dekat," tutur Martin kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.
Francesco Bagnaia -pembalap Ducati yang musim depan menunggangi Aprilia, berada di urutan ke-5. (adk/jpnn)
Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'30.812s
2. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.011s
3. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.033s
4. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.067s
5. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.118s
6. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.143s
7. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.319s
8. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.412s
9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.504s
10. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.692s
11. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.792s
12. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) No Time
13. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'31.426s
14. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) 1'31.718s
15. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'31.922s
16. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'32.085s
17. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'32.162s
18. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'32.367s
19. Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'32.790s
20. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'32.887s
21. Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) 1'32.978s
22. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'33.125s
data: crash
MotoGP Belanda 2026
Jumat (26/6)
Free Practice 1 (Marco Bezzecchi)
Practice (Marco Bezzecchi)
Sabtu (27/6)
Free Practice 2 (Marco Bezzecchi)
Qualifying 1 (Fabio Quartararo, Joan Mir)
Qualifying 2 (Jorge Martin, Ai Ogura, Marco Bezzecchi)
20.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (28/6)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix/Race 26 Laps