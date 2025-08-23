Kualifikasi MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Start Pertama, Pecco ke-15

jpnn.com - BALATON - Tak ada kejutan berarti pada kualifikasi MotoGP Hungaria di Balton Park, Sabtu (23/8) sore WIB.

Marc Marquez perkasa, Francesco 'Pecco' Bagnaia menderita.

Hal itu makin ke sini kian biasa. Marc melanjutkan dominasinya dan Pecco bak menghancurkan kariernya.

Pecco yang berjibaku di kualifikasi 1 gagal menjadi Top 2 sehingga tak punya ‘tiket’ naik ke kualifikasi utama (Q2).

Pecco finis di urutan ke-5 di Q1, yang berarti mendapat jatah start dari urutan ke-15 saat sprint dan grand prix.

Di Q2, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio yang menjadi Top 2 di Q1 tampil prima di kualifikasi utama dan mengakhiri sesi masing-masing di urutan kedua dan ketiga.

Pole position? Marc Marquez!

“Kami bekerja dan berbagi ide di garasi. Ya, saya senang, ini kerja tim yang luar biasa dari kemarin,” tutur Fabio Di Giannantonio kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.