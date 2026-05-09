Kualifikasi MotoGP Prancis: Marc Marquez Ukir Rekor Lap, tetapi Tidak Start Pertama

jpnn.com - LE MANS – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia meraih pole position MotoGP Prancis 2026 setelah menjadi yang terbaik pada kualifikasi di Le Mans, Sabtu (9/5).

Ini merupakan pole position pertama Pecco sejak MotoGP Malaysia 2025, Oktober.

Marc Marquez di urutan kedua, Marco Bezzecchi start di urutan ketiga.

Marc yang menembus kualifikasi utama (Q2) dari kualifikasi 1 (Q1) sempat menjadi sorotan utama lantaran mencetak rekor lap pada Q1, yakni satu menit 29,288 detik, mematahkan catatan sebelumnya milik Fabio Quartararo satu menit 29,324 detik yang terukir pada 2025.

"Saya cepat di Q1, dan berniat untuk mengulangnya (di Q2), tetapi itu sulit. Ini (start kedua) sudah bagus," ujar Marc Marquez kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.

Sementara itu, Bezzecchi si pemimpin klasemen mengaku puas dengan hasil kualifikasi.

"Target saya di kualifikasi adalah lebih baik dari latihan kemarin. Itu berhasil. Saya tahu ini akan menjadi pekan yang sulit, jadi, hasil ini baik dan menyenangkan," kata Bezzecchi.

Pecco si pole position tampak tenang. Si pemilik nomor 63 itu bak belum seratus persen percaya dengan hasil kualifikasi.