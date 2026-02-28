Kualifikasi MotoGP Thailand 2026 Memakan Korban, Ini Hasilnya

jpnn.com - BURIRAM - Kualifikasi MotoGP Thailand 2026 di Chang International Circuit, Buriram, Sabtu (28/2) siang WIB memakan korban.

Juara dunia MotoGP 2022 dan MotoGP 2023 Francesco ‘Pecco’ Bagnaia gagal menembus kualifikasi utama, dan harus puas memulai sprint dan race/grand prix dari garis start ke-13.

Itu lantaran Pecco hanya mengakhiri kualifikasi 1 (Q1) di urutan ke-3, di bawah Franco Morbidelli dan Raul Fernandez.

Dua terbaik di Q1, yakni Fernandez dan Morbidelli pun berhak ‘naik’ ke kualifikasi utama (Q2).

Pada Q2 Marco Bezzecchi yang mendominasi sesi latihan sejak hari pertama (Jumat), menunjukkan keperkasaannya.

Pembalap Aprilia itu memimpin Q2 sejak awal. Marc Marquez sempat menebar ancaman.

Bezzecchi terjatuh saat Q2 tersisa sekitar 49 detik, tetapi itu tak menghalanginya untuk menempati pole position pertama musim ini.

“Saya belum merasa nyaman di time attack pertama, akhirnya yang kedua. Setelah itu saya merasa ini (posisi kedua) sudah cukup,” tutur Marc Marquez kepada awak MotoGP setelah Q2.