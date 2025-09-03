Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kualifikasi Piala Asia U-23: Gerald Vanenburg Beri Tantangan untuk Rafael Struick cs

Rabu, 03 September 2025 – 12:43 WIB
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Mervin Vanenburg Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg memberikan sebuah tantangan kepada anak asuhnya menjelang menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Vanenburg menegaskan bahwa faktor terpenting dalam menghadapi setiap pertandingan ialah mental untuk selalu meraih kemenangan.

Pesan Penting Gerald Vanenburg

Mantan bintang Timnas Belanda itu meminta Rafael Strucik dan kawan-kawan tidak boleh larut dalam rasa takut saat bertemu tim-tim kuat.

Baca Juga:

"Saya dulu seorang pemain, dan target saya selalu menang, tidak peduli siapa lawannya," ujar Vanenburg.

Harapan Baru

Indonesia baru sekali tampil di putaran final Piala Asia U-23, tepatnya pada edisi 2024. Saat itu, di bawah asuhan Shin Tae Yong, Garuda Muda sukses menjadi juara grup pada babak kualifikasi di Solo.

Performa impresif berlanjut pada putaran final di Qatar. Indonesia menembus semifinal dan akhirnya finis di peringkat keempat setelah kalah dari Irak pada perebutan tempat ketiga.

Baca Juga:

Tantangan di Grup J

Kini, Timnas U-23 asuhan Vanenburg akan memulai tantangan baru dengan menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Garuda Muda tergabung di Grup J bersama Laos, Macau, dan Korea. Seluruh pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

