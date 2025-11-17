Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Inggris Tampil Sempurna Tanpa Kebobolan

Senin, 17 November 2025 – 10:05 WIB
Penyerang Timnas Inggris Harry Kane merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Albania pada pertandingan Grup K Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Arena Kombetare, Tirana, Minggu (16/11/2025) waktu setempat. (Antara/uefa.com)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris tampil sempurna selama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa.

Skuad asuhan Thomas Tuchel menunjukkan dominasi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026, menyapu bersih delapan laga dengan kemenangan, serta mampu mencetak 22 gol tanpa satu kali pun kebobolan.

Inggris pun menutup Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan sempurna setelah menaklukkan Albania 2-0 pada pertandingan Grup K di Stadion Arena Kombetare, Tirana, Senin dini hari WIB.

Dikutip dari laman FIFA di Jakarta, kemenangan Inggris atas Albania hadir berkat dua gol yang diborong Harry Kane (74', 82').

Tiga angka dari pertandingan tersebut membuat Inggris kukuh di puncak klasemen akhir Grup K Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 24 poin dari delapan pertandingan.

Sementara itu, meski menelan kekalahan, Albania tetap berhak melaju ke babak playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang sebelumnya sudah mereka amankan karena berada di posisi kedua klasemen akhir Grup K dengan 14 poin dari delapan laga.

Saat bersua Inggris, Albania menciptakan peluang terlebih dahulu lewat tendangan Elseid Hysaj pada menit ke-18, akan tetapi bola masih melenceng dari gawang Inggris.

Selanjutnya pada menit ke-51 Albania kembali menciptakan peluang melalui tembakan yang dilepaskan oleh Arber Hoxha, namun bola dapat diamankan kiper Inggris Dean Henderson.

