JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kroasia, Belanda, Denmark Menang

Senin, 13 Oktober 2025 – 07:45 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kroasia, Belanda, Denmark Menang - JPNN.COM
Ilustrasi foto trofi Piala Dunia. Foto: Sky Sports.

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah tim meraih kemenangan pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Minggu (12/10) hingga Senin (13/10) dini hari WIB.

Belanda, Denmark, Kepulauan Faroe, dan Skotlandia meraih kemenangan penting untuk menjaga peluang melajut ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Belanda tampil dominan saat menghancurkan Finlandia 4-0 dalam laga Grup G di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam.

Empat pemain berbeda menjadi pencetak gol bagi tim asuhan Ronald Koeman.

Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay, dan Cody Gakpo masing-masing mencatatkan nama di papan skor.

Malen membuka keunggulan pada menit ke-8 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti setelah umpan satu-dua dengan Depay.

Sembilan menit kemudian, Van Dijk menambah skor lewat sundulan hasil umpan tendangan bebas Depay.

Depay memperbesar keunggulan pada menit ke-38 melalui eksekusi penalti setelah handball pemain Finlandia.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Kroasia, Belanda, Denmark meraih kemenangan.

