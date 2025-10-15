Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-0, Italia Singkirkan Israel

Rabu, 15 Oktober 2025 – 08:12 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-0, Italia Singkirkan Israel - JPNN.COM
Selebrasi Mateo Retegui setelah mencetak gol ke gawang Israel dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Bluenergy Stadium pada Rabu (15/10/2025). Antara/FIGC.it

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Italia menyingkirkan Timnas Israel dari persaingan Piala Dunia 2026. 

Italia menang telak 3-0 atas Israel dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Grup I di Bluenergy Stadium pada Rabu dini hari WIB.

Skuad asuhan Gennaro Gattuso itu menjaga asa lulus ke Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Kemenangan Italia ini sekaligus memastikan Israel tersingkir dari persaingan menuju putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Italia menempati posisi kedua Grup I dengan 15 poin, tertinggal tiga angka dari Norwegia di puncak klasemen.

Sementara itu, Israel yang tertahan di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 7 laga dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.

Baca Juga:

Italia tampil dominan sejak awal, tetapi sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan Israel.

Gol baru tercipta di masa injury time babak pertama setelah Mateo Retegui dengan tenang mengeksekusi penalti, membawa Italia unggul 1-0 saat turun minum.

Tim Nasional Italia menyingkirkan Timnas Israel dari persaingan Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kualifikasi Piala Dunia  Italia  Italia singkirkan Israel  Israel  Piala Dunia 
BERITA KUALIFIKASI PIALA DUNIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp