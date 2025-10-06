Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Misi Suci Marc Klok Bersama Timnas Indonesia

Senin, 06 Oktober 2025 – 05:06 WIB
Marc Klok saat berseragam Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Kapten Persib Bandung sekaligus penggawa Timnas Indonesia Marc Klok menatap laga putaran empat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan semangat membara.

Klok ingin menjadi bagian dari sejarah besar, yakni mengantarkan Indonesia menembus putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya.

"Ini kesempatan besar untuk bangsa kita. Kita harus kerja keras, tetap optimis, dan berjuang bersama demi menciptakan sejarah,” tegas Klok.

Tantangan Berat di Tanah Jeddah

Namun, misi itu tidak datang dengan mudah. Timnas Indonesia akan menjalani dua laga hidup-mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi (8 Oktober) dan Irak (11 Oktobe) di Jeddah.

Dua pertandingan itu akan menentukan apakah Skuad Garuda akan terbang tinggi ke Piala Dunia atau harus menunggu empat tahun lagi.

Tergabung di Grup B, hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis menuju Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Doa, Dukungan, dan Harapan Satu Bangsa

Situasi ini membuat setiap menit pertandingan menjadi krusial bagi Marc Klok dan kawan-kawan.

Kapten Persib Bandung sekaligus penggawa Timnas Indonesia Marc Klok menatap laga putaran empat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan semangat membara

Marc Klok  Timnas Indonesia  kualifikasi Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Indonesia vs Arab Saudi 
