Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ole Romeny Siap Tuntun Timnas Indonesia Bangkit Lawan Irak

Kamis, 09 Oktober 2025 – 12:22 WIB

jpnn.com - Setelah menepi cukup lama akibat cedera, Ole Romeny akhirnya kembali merumput bersama Timnas Indonesia.

Momen itu datang saat Skuad Garuda menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis (9/10/2025), dalam laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kembalinya Ole Romeny menjadi titik terang meski hasil akhir tak berpihak pada Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert dipaksa mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-3.

Ole masuk ke lapangan pada menit ke-64 menggantikan Ragnar Oratmangoen. Ini menandai comeback-nya setelah absen sejak mengalami cedera dalam laga Piala Presiden 2025 melawan Arema FC, Juli lalu.

"Bersyukur bisa kembali bermain di lapangan setelah lama absen," tulis Ole melalui akun Instagram pribadinya

Tampil Efektif dan Beri Dampak

Meski baru masuk di babak kedua, Ole tampil cukup efektif. Dia beberapa kali menciptakan ancaman serius ke gawang Arab Saudi.

Penyerang Oxford United itu bahkan menjadi salah satu pemain yang berperan dalam terciptanya penalti kedua untuk Indonesia di masa injury time.

Mantan pemain FC Utrecht itu menunjukkan pergerakan agresif serta naluri mencetak gol yang mulai kembali setelah pemulihan panjangnya.