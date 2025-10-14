Kualifikasi Piala Dunia 2026: Prancis Ditahan Imbang Islandia

Selasa, 14 Oktober 2025 – 09:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Prancis ditahan Islandia dengan skor 2-2 pada pertandingan Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Laugardalsvollur, Reykjavik, Selasa dini hari WIB.

Bertandang ke Islandia, Prancis sebenarnya mendominasi jalannya laga. Namun, Prancis tak mampu meraih kemenangan dan harus puas bermain imbang 2-2.

Kedua gol Prancis dicetak oleh Christopher Nkunku dan Jean-Philippe Mateta, sedangkan Victor Palsson dan Kristian Hlynsson menjadi mencetak gol untuk Islandia, demikian catatan UEFA.

Hasil ini membuat Prancis tetap di posisi pertama klasemen Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 10 poin. Prancis unggul enam poin dari Islandia yang menempati peringkat ketiga.

Prancis unggul jauh dibanding Islandia dengan 63 persen penguasaan bola dan 20 peluang yang delapan di antaranya tepat sasaran.

Mereka langsung menyerang sampai menciptakan peluang saat pertandingan memasuki menit kedua lewat tendangan Christopher Nkunku, namun kiper Islandia Elias Rafn Olafsson menggagalkannya.

Islandia unggul terlebih dahulu pada menit ke-39 melalui gol yang dicetak Victor Palsson setelah menyambar bola liar di dalam kotak penalti Prancis.

Menjelang babak pertama berakhir pada menit 45+4, Jean-Philippe Mateta membuat Prancis berpeluang menyamakan kedudukan, tetapi lini pertahanan Islandia menghalaunya.