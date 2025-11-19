Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kualifikasi Piala Dunia: Montella Puji Performa Turki Tahan Imbang Spanyol

Rabu, 19 November 2025 – 10:20 WIB
Vincenzo Montella. Foto: AFP

jpnn.com - JAKARTA - Turki menahan imbang Spanyol 2-2 pada pertandingan terakhir Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pelatih Timnas Turki Vincenzo Montella menyanjung penampilan tim asuhannya yang berhasil menahan imbang Spanyol.

"Pertandingan ini membuat saya sangat bangga dengan semangat yang mereka tunjukkan di lapangan. Itu adalah pertandingan yang penuh pengorbanan," ungkap Montella, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (19/11).

“Malam tadi saya memberi tahu para pemain bahwa saya percaya pada mereka dan kami menurunkan tim yang kompetitif untuk pertandingan seperti ini. Siapa pun yang bermain, level kompetitif kami tetap tinggi," lanjutnya.

Turki sempat unggul 2-1 melalui gol yang dicetak Deniz Gul dan Salih Ozcan. 

Namun, Mikel Oyarzabal membuat laga berkesudahan dengan skor 2-2.

Hasil imbang ini membuat Turki berada di posisi kedua klasemen akhir Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 13 poin dari enam pertandingan.

Turki berhak melaju ke playoff.

Montella menjelaskan bahwa penampilan luar biasa anak-anak asuhannya memberikan kepercayaan bahwa mereka bisa melalui babak playoff.

Turki menahan Spanyol pada pertandingan terakhir Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Vincenzo Monttella bangga.

TAGS   Kualifikasi Piala Dunia  Turki  Spanyol  Spanyol vs Turki  Vincenzo Montella 
