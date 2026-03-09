Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kualitas Produk Menurun, Stellantis Rekrut Ribuan Insinyur Baru

Senin, 09 Maret 2026 – 13:33 WIB
Kualitas Produk Menurun, Stellantis Rekrut Ribuan Insinyur Baru
Stellantis rekrut ribuan insinyur. Foto: Stellantis

jpnn.com - Di tengah sorotan terhadap kualitas produknya, Stellantis mengambil langkah besar dengan merekrut sekitar 2.000 insinyur baru.

Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di internal perusahaan, terutama menjelang hadirnya gelombang model kendaraan baru dalam beberapa tahun ke depan.

CEO Antonio Filosa menggambarkan perekrutan tersebut sebagai “penataan ulang mendalam” yang bertujuan memperkuat sisi rekayasa dan manajemen kualitas di perusahaan.

Menurutnya, sejumlah keputusan operasional pada masa lalu telah memicu tantangan baru dalam proses produksi, sehingga perlu ada perubahan signifikan dalam cara kerja tim teknik.

“Kami sedang mengatur ulang eksekusi dan meningkatkan proses manajemen kualitas untuk mengatasi masalah operasional sebelumnya yang dipicu oleh keputusan masa lalu,” ujar Filosa.

Isu kualitas memang sempat menjadi sorotan bagi beberapa merek di bawah payung Stellantis.

Dalam studi kualitas awal yang dirilis oleh J.D. Power, performa merek-merek tersebut menunjukkan fluktuasi.

Merek Dodge misalnya, pernah menjadi yang terbaik di antara merek domestik pada 2020 dan kembali mengulang pencapaian itu pada 2023.



