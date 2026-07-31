Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional

Kualitas Udara Jakarta Jumat Pagi Terburuk Keempat di Dunia

Jumat, 31 Juli 2026 – 08:30 WIB
Kualitas Udara Jakarta Jumat Pagi Terburuk Keempat di Dunia - JPNN.COM
Ilustrasi - Suasana lanskap kota yang diselimuti polusi udara di Jakarta. Kualitas udara Jakarta pada Kamis (9/7/2026) pagi berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.30 WIB tidak sehat bagi kelompok sensitif, dengan Indeks kualitas udara (AQI) di angka 137, sehingga menjadikannya kota dengan kualitas udara terburuk keempat di dunia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym/am.

jpnn.com - JAKARTA - Kualitas udara Jakarta pada Jumat (31/7) pagi menempati peringkat keempat terburuk di dunia. Hal itu berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB.

Indeks kualitas udara (AQI) kota metropolitan itu berada di angka 147, yang menjadikannya masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Masyarakat dianjurkan menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan.

Adapun kota kualitas udara terburuk di dunia ialah Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Indeks kualitas udaranya berada di angka 174.

Baca Juga:

Urutan kedua ialah Kumpala, Uganda, dengan indeks kualitas udara di angka 154. Pada urutan ketiga, ada Lahore, Pakistan, dengan indeks kualitas udara juga di angka 151.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan tiga strategi utama untuk memperbaiki kualitas udara.

Pertama, perluasan jangkauan layanan bus Transjabodetabek untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, seperti Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, hingga rencana pembukaan rute baru Blok M-Bandara Soekarno Hatta.

Baca Juga:

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat memanfaatkan layanan transportasi publik yang telah disediakan pemprov.

Selain itu, Pemprov DKI telah menerbitkan aturan terkait pemberlakuan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat.

Kualitas udara Jakarta berada di peringkat keempat terburuk di dunia pada Jumat pagi ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kualitas udara Jakarta  udara  Polusi  kualitas udara 
BERITA KUALITAS UDARA JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp