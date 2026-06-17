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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk Kedua di Dunia

Rabu, 17 Juni 2026 – 09:13 WIB
Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk Kedua di Dunia - JPNN.COM
Warga menggunakan masker. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Kualitas udara Jakarta menempati peringkat kedua terburuk di dunia berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, pada Rabu pagi (17/6/2026) pukul 05.00 WIB.

Indeks kualitas udara (AQI) kota metropolitan itu berada di angka 175 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5 berkonsentrasi 88,5 mikrogram per meter kubik.

Kondisi itu menjadikan udara Jakarta masuk kategori tidak sehat.

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Masyarakat dianjurkan menghindari aktivitas di luar ruangan, atau jika berada di luar ruangan, dianjurkan untuk menggunakan masker.

Adapun, kota dengan kualitas udara terburuk di dunia adalah Lahore, Pakistan dengan indeks kualitas udara di angka 382.

Kemudian, di urutan ketiga diikuti Kinshasa, Republik Demokratik Kongo dengan indeks kualitas udara di angka 163, dan di urutan keempat diikuti Santiago, Chili dengan indeks kualitas udara di angka 153.

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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tiga strategi utama yang tengah dijalankan untuk memperbaiki kualitas udara.

Pertama yakni perluasan jangkauan layanan bus Transjabodetabek untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, seperti Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, hingga rencana pembukaan rute baru Blok M-Bandara Soekarno Hatta.

Kualitas udara Jakarta menempati peringkat kedua terburuk di dunia berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, pada Rabu pagi (17/6/2026).

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TAGS   kualitas udara Jakarta  terburuk  tidak sehat  IQAir 
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