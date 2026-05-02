JPNN.com - Ekonomi - Industri

Kuartal I 2026, MPMX Raih Laba Bersih Rp173 Miliar

Sabtu, 02 Mei 2026 – 11:44 WIB
Laba bersih perusahaan (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) merilis laporan keuangan tidak diaudit untuk periode kuartal I- 2026 (3M26).

Beatrice Kartika, Grup CFO MPMX menjelaskan pada kuartal I 2026, perseroan mencatat pendapatan bersih sebesar Rp4,0 triliun, atau menurun 4% secara tahunan (YoY), mencerminkan penyesuaian pada beberapa lini usaha.

Meski begitu, perseroan berhasil menjaga kinerja profitabilitas, dengan laba kotor meningkat 3% YoY menjadi Rp365 miliar dan margin laba kotor membaik menjadi 9,1% dari 8,5% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba usaha meningkat sebesar 6% YoY menjadi Rp193 miliar, dengan margin laba usaha naik menjadi 4,8% dari 4,3%, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional.

Sejalan dengan itu, laba bersih tercatat tumbuh 8% YoY menjadi Rp173 miliar, dengan margin laba bersih meningkat menjadi 4,3% dari 3,8% pada 3M25.

Secara segmentasi, kinerja perseroan menunjukkan dinamika yang beragam dengan fokus pada penguatan kualitas pendapatan dan efisiensi.

Pada segmen bisnis distribusi dan ritel kendaraan roda dua, MPMulia mencatatkan kinerja operasional yang beragam, dengan penurunan penjualan sepeda motor pada bisnis distribusi yang sebagian diimbangi oleh pertumbuhan di bisnis ritel serta kestabilan pendapatan purna jual.

Bisnis distribusi mencatatkan penurunan pendapatan penjualan sepeda motor sebesar 5% YoY, sementara pendapatan purna jual meningkat sebesar 4% YoY.

PT Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) optimis bisa terus menjaga ketahanan kinerja secara berkelanjutan.

TAGS   PT Mitra Pinasthika Mustika  MPMX  laba bersih  MPMInsurance 
