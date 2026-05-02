Kuartal I 2026, Piutang Pembiayaan BFI Finance Capai Rp26,8 triliun

Sabtu, 02 Mei 2026 – 16:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan risiko yang disiplin menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas portofolio sekaligus memastikan ekspansi usaha yang terukur.

Hingga Maret 2026, BFI Finance mencatatkan total aset sebesar Rp25,3 triliun.

Kinerja ini didukung oleh piutang pembiayaan dikelola yang mencapai Rp26,8 triliun, tumbuh 5,5% secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, sebesar 57,8% atau setara Rp15,5 triliun disalurkan untuk pembiayaan modal kerja dari beragam skala usaha.

Sepanjang kuartal I-2026, perusahaan menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp5,5 triliun, relatif stabil dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Stabilnya penyaluran ini mencerminkan resiliensi bisnis perusahaan di tengah ketidakpastian, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip selektivitas dan disiplin risiko.

“Dengan pengalaman BFI Finance yang telah teruji, kami optimistis dapat terus menjaga postur risiko yang sehat. Pendekatan selektif dan disiplin menjadi kunci dalam mengantisipasi volatilitas pasar serta menjaga fondasi keberlanjutan bisnis kami,” ujar Sutadi, Presiden Direktur BFI Finance.