Kuartal I 2026: SIG Jaga Kinerja Positif, Laba Naik 88,7 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) melaporkan kinerja keuangan konsolidasian pada kuartal I 2026.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan perseroan membuktikan resiliensi di tengah tantangan industri semen domestik yang masih menghadapi overcapacity dan tensi geopolitik yang memberi tekanan kenaikan harga-harga.

Vita menuturkan strategi transformasi yang dijalankan SIG berhasil mencatatkan tren pertumbuhan kinerja positif sejak kuartal IV 2025 dan berlanjut sepanjang kuartal I 2026, yang ditandai dengan peningkatan volume penjualan, pendapatan, hingga laba pada kuartal I 2026.

Baca Juga: SIG Borong 5 Sertifikat Green Label Platinum

”Transformasi bisnis yang dilakukan SIG berfokus pada tiga strategi utama yaitu peningkatan pengelolaan pasar mikro, efisiensi biaya, serta optimalisasi produk turunan semen dan portofolioyang menjadi katalis pertumbuhan kinerja Perusahaan,” ungkap Vita.

Sepanjang kuartal I 2026, volume penjualan SIG naik 1,7% yoy menjadi 8,71 juta ton dari periode yang sama pada 2025 sebanyak 8,57 juta ton.

Pencapaian tersebut didorong oleh penjualan domestik yang naik 5,4% yoy, utamanya dikontribusikan dari segmen semen kantong yang naik signifikan sebesar 11% yoy.

Pencapaian tersebut bahkan melampaui permintaan semen kantong nasional yang naik 7,0%. Sementara penjualan regional terkontraksi 8% yoy.

Dari sisi biaya, beban pokok pendapatan mengalami kenaikan 8,6% yoy seiring meningkatnya volume penjualan serta dampak kenaikan harga bahan bakar dan energi.