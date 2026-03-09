Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kuasa Hukum Belum Ajukan Penangguhan Penahanan Dokter Richard Lee

Senin, 09 Maret 2026 – 06:06 WIB
Kuasa Hukum Belum Ajukan Penangguhan Penahanan Dokter Richard Lee - JPNN.COM
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Dokter Richard Lee ternyata belum mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Metro Jaya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

Dia mengatakan Richard Lee masih ditempatkan bersama tahanan lainnya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

"Belum ada pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya," ungkap Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Minggu (8/3).

Richard Lee ditahan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Pihak Polda Metro Jaya memastikan bahwa hak-hak Richard Lee tetap terpenuhi selama di tahanan, termasuk urusan puasa.

Baca Juga:

"Selama menjalani penahanan, hak-hak yang bersangkutan tetap dipenuhi selayaknya tersangka lain yang sedang menjalani masa tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah puasa dan sahur," ucap Kombes Pol Budi Hermanto.

Polda Metro Jaya menahan dokter Richard Lee (DRL) karena menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Pihak Dokter Richard Lee ternyata belum mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Metro Jaya.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  dr Richard Lee  Dokter Richard Lee  kasus richard lee 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp