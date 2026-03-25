JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kuasa Hukum Bicara soal Kans Rujuk Insanul Fahmi dan Mawa, Begini Katanya

Rabu, 25 Maret 2026 – 16:54 WIB
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Peluang rujuk antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa disebut masih belum terlihat di tengah proses perceraian yang berjalan.

Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto mengatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda kuat yang mengarah pada upaya perdamaian antara keduanya.

“Terpikir Insanul juga apakah bisa untuk rujuk lagi? Nah itu satu hal yang belum terlihat,” ujar Tommy saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/3).

Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan situasi di masa mendatang, termasuk peluang Insanul untuk kembali bersama sang istri.

“Semua itu bisa saja terjadi, tetapi kami juga belum tahu bagaimana ke depannya,” lanjutnya.

Menurut Tommy, kondisi hubungan Insanul dan Mawa saat ini dinilai cukup sulit untuk kembali seperti semula karena persoalan yang dihadapi sudah cukup kompleks.

Ia menyebut, kliennya pun kini cenderung pasrah dan memilih mengikuti proses hukum yang tengah berjalan.

“Insanul lebih memilih mengikuti alur yang ada, apakah ini memang jalan yang sudah ditentukan,” katanya.

TAGS   Insanul Fahmi  Wardatina Mawa  Rujuk  proses cerai 
