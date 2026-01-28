Kuasa Hukum Pastikan Liu Xiaodong Tidak Melarikan Diri

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Liu Xiaodong, Dedi Suheri memastikan tidak ada niat klien mereka melarikan diri dari perkara hukum yang dihadapi saat ini. Tanggapan tersebut disampaikan menyusul maraknya pemberitaan negatif di berbagai media massa terkait hal tersebut.

“Kami menegaskan bahwa klien kami, Liu Xiaodong, tidak memiliki niat untuk melarikan diri dari proses hukum. Adapun keberadaan klien kami di wilayah Entikong didasari oleh sejumlah alasan,” kata Dedi melalui siaran persnya, Senin (9/2).

Menurut dia, Liu Xiadong berada di Entikong karena alasan medis.

“Klien kami mengalami penurunan kesehatan yang serius dengan riwayat medis penyakit DBD, hingga gangguan pencernaan (RS Bhayangkara Pontianak), serta diagnosa ISPA (RS Fatimah Ketapang). Klien kami murni berniat melakukan check-up kesehatan ke Penang, Malaysia,” ujar dia.

Keberadaan Liu Xiaodong di Malaysia juga melalui jalur resmi. Liu sengaja mendatangi kantor imigrasi di perbatasan dengan membawa paspor asli untuk proses registrasi resmi.

“Secara logika hukum, seseorang yang berniat melarikan diri tidak akan mungkin mendatangi pos resmi pemerintah yang dijaga ketat,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, kliennya yang merupakan warga negara asing (WNA), tidak memahami secara mendalam prosedur teknis tahanan rumah yang melarang perpindahan wilayah tanpa izin tertulis dari pengadilan.

“Hal ini murni merupakan ketidaktahuan administratif, bukan tindakan kriminal untuk menghindar dari hukum,” ucapnya.