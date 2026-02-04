Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kuasa Hukum PSHT Laporkan Kasat Intelkam Polres Madiun Kota ke Propam Mabes Polri

Rabu, 04 Februari 2026 – 19:57 WIB
Kuasa Hukum PSHT Laporkan Kasat Intelkam Polres Madiun Kota ke Propam Mabes Polri - JPNN.COM
Kuasa hukum PSHT Mohamad Samsodin didampingi Erik Gunawan di Gedung Propam Mabes Polri, Rabu (4/2/2026). Foto: PSHT

jpnn.com - Kuasa hukum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Mohamad Samsodin didampingi Erik Gunawan melaporkan Kasat Intelkam Polres Madiun Kota, Iptu IW ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Pelaporan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Samsodin menjelaskan laporan itu berkaitan dengan pembubaran aksi unjuk rasa damai gabungan warga PSHT di Kota Madiun pada 3 Februari 2026.

Baca Juga:

Menurutnya, aksi tersebut sebelumnya telah diberitahukan secara resmi kepada pihak kepolisian.

Aksi unjuk rasa itu bertujuan menyampaikan penolakan terhadap rencana kegiatan Parapatan Luhur PSHT 2026 dari salah satu pihak yang dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Samsodin menyebut kepengurusan PSHT yang sah berada di bawah kepemimpinan M. Taufik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia.

Baca Juga:

Menurut Samsodin, tindakan aparat di lapangan diduga tidak sesuai dengan semangat pengamanan, karena disertai pembubaran aksi serta pernyataan yang dianggap menyudutkan peserta aksi.

Sementara, Polres Madiun Kota telah menerbitkan Surat Perintah Pengamanan terkait kegiatan tersebut.

Kuasa hukum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melaporkan Kasat Intelkam Polres Madiun Kota, Iptu IW ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSHT  Polres Madiun Kota  Propam  Mabes Polri 
BERITA PSHT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp