JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kuasa Hukum Sebut Inara Rusli Alami Kerugian Gegara Ini

Selasa, 13 Januari 2026 – 19:14 WIB
Kuasa Hukum Sebut Inara Rusli Alami Kerugian Gegara Ini
Artis Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Inara Rusli tengah tersandung persoalan atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan bersama Insanul Fahmi.

Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengungkapkan kliennya mengalami kerugian secara finansial akibat persoalan tersebut.

"Sudah pasti (merugi secara finansial)," ujar Daru Quthny di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Meskipun begitu, dia tak menjelaskan secara detail soal angka kerugian yang diderita oleh kliennya.

Namun, menurutnya, jumlah keruguan yang diderita kliennya tidak sedikit.

"Jumlahnya kami tidak tahu, tetapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan, karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan," kata Daru Quthny.

Selain itu, beberapa bisnis yang dijalani Inara Rusli juga terdampak.

Dia, bahkan mengeklaim sebagian besar usaha tersebut menjadi terhambat karena masih menanti selesainya perkara hukum yang menyandung nama Inara Rusli.

