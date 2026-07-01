Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kuasa Hukum Sebut Pertemuan Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar 11 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 – 18:09 WIB
Kuasa Hukum Sebut Pertemuan Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar 11 Juli - JPNN.COM
Pembawa acara Ruben Onsu (kiri) dan kuasa hukumnya Minola Sebayang (kedua dari kanan). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, berharap pertemuan damai antara kilennya dan Sarwendah yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli 2026, dapat menghasilkan kesepakatan yang benar-benar dijalankan oleh kedua belah pihak.

Minola mengatakan, pengalaman pertemuan serupa pada 2024 menjadi pelajaran penting.

Saat itu, menurut dia, kedua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai pengaturan waktu bersama anak yang kemudian dituangkan dalam akta notaris.

Baca Juga:

Namun, Minola menilai kesepakatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, dia meminta agar hasil pertemuan mendatang tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas.

"Jangan terulang seperti pada 2024. Kami mau fakta, dan enggak mau hanya sebatas omon-omon saja," kata Minola Sebayang, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Rabu (1/7).

Selain menyoroti agenda perdamaian, Minola mengungkapkan Ruben Onsu tetap melanjutkan upaya hukum terkait hak asuh kedua putrinya, Thalia dan Thania, melalui jalur pengadilan.

Baca Juga:

Menurut Minola, salah satu pertimbangan Ruben mengajukan gugatan hak asuh adalah kekhawatirannya terhadap keterlibatan anak-anak dalam siaran langsung untuk mempromosikan produk komersial.

Dia menyebut Ruben telah beberapa kali mengingatkan Sarwendah agar tidak melibatkan kedua anak mereka dalam aktivitas promosi saat melakukan siaran langsung.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan bahwa pertemuan damai antara kilennya dan Sarwendah digelar 11 Juli 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kuasa Hukum  Ruben Onsu  Sarwendah  pertemuan damai  Minola Sebayang 
BERITA KUASA HUKUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp