Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kuasa Hukum Tasya Farasya Ungkap Hasil Mediasi Dengan Ahmad Assegaf

Kamis, 25 September 2025 – 03:08 WIB
Kuasa Hukum Tasya Farasya Ungkap Hasil Mediasi Dengan Ahmad Assegaf - JPNN.COM
Tasya Farasya dan tim kuasa hukum di PA Jakarta Selatan, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Baik Tasya Farasya maupun Ahmad Assegaf sama-sama hadir dalam sidang perdana itu dengan agenda mediasi.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo lantas menjelaskan soal mediasi tersebut.

Baca Juga:

"Hasil dari mediasi adalah sebetulnya kalau secara tertulis ini dibilangnya adalah sepakat sebagian, tapi kalau kami ngomongin pokok perkara, ini tetap deadlock," ujar Sangun Ragahdo.

"Deadlock dalam artian bahwa hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia menuturkan, alasan kliennya mengajukan gugatan cerai terhadap Ahmad Assegaf lantaran adanya perselisihan terus-menerus.

Baca Juga:

Di samping itu, dia mengungkapkan bahwa adanya dugaan penggelapan uang perusahaan Tasya Farasya yang dilakukan oleh Ahmad Assegaf.

"Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan, tetapi kami telah ada data-datanya juga, telah kami pelajari semua adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastsi," ucap Ragahdo.

Sidang perdana perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tasya Farasya  Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf  Tasya Farasya cerai  suami Tasya Farasya  Ahmad Assegaf 
BERITA TASYA FARASYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp