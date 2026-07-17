Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kuasa Hukum Ungkap Alasan Ruben Onsu Tak Hadir di Sidang Gugatan Hak Asuh Anak

Jumat, 17 Juli 2026 – 18:49 WIB
Kuasa Hukum Ungkap Alasan Ruben Onsu Tak Hadir di Sidang Gugatan Hak Asuh Anak - JPNN.COM
Tim kuasa hukum Ruben Onsu, Tiara Octavia (kanan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/8). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang membeberkan alasannya kliennya tidak hadir dalam sidang perdana Gugatan Hak Asuh Anak pada Rabu (15/7).

Dia mengatakan bahwa kliennya memang berhalangan hadir di persidangan lalu.

Minola menegaskan sidang pertama hanya beragendakan pemeriksaan legal standing.

Baca Juga:

"Secara hukum acara, sidang pertama itu hanya proses pemeriksaan legal standing. Ya, kedudukan hukum status hukum, legal, legal standing-nya para penggugat dan juga tergugat, apakah mereka itu berhak untuk mewakili para prinsipal dalam persidangan apa tidak," ujar Minola Sebayang melalui Zoom, baru baru ini.

Dia pun meminta warganet agar tidak terburu-buru menilai begitu saja.

Sebab  kehadiran dalam sidang pertama bukan tolok ukur keseriusan dalam memperjuangkan hak asuh anak.

Baca Juga:

"Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang mengatakan, 'Oh itu gak serius, enggak serius, enggak serius,' serius bagaimana? Apakah keseriusan seseorang dalam berperkara itu hanya ditentukan dari kehadiran prinsipalnya? Ya enggak dong," ucap Minola.

"Perjuangan itu akan dibuktikan dalam proses persidangan itu dari awal sampai akhir. Bukan hanya karena kehadiran, tapi adalah dari argumentasi hukum, dari bukti, dan dari saksi," tambahnya.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang membeberkan alasannya kliennya tak hadir dalam sidang perdana Gugatan Hak Asuh Anak pada Rabu (15/7).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  hak asuh anak  Sidang  Kuasa Hukum  Pengadilan negeri jakarta selatan 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp