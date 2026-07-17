Kuasa Hukum Ungkap Alasan Ruben Onsu Tak Hadir di Sidang Gugatan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang membeberkan alasannya kliennya tidak hadir dalam sidang perdana Gugatan Hak Asuh Anak pada Rabu (15/7).

Dia mengatakan bahwa kliennya memang berhalangan hadir di persidangan lalu.

Minola menegaskan sidang pertama hanya beragendakan pemeriksaan legal standing.

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"Secara hukum acara, sidang pertama itu hanya proses pemeriksaan legal standing. Ya, kedudukan hukum status hukum, legal, legal standing-nya para penggugat dan juga tergugat, apakah mereka itu berhak untuk mewakili para prinsipal dalam persidangan apa tidak," ujar Minola Sebayang melalui Zoom, baru baru ini.

Dia pun meminta warganet agar tidak terburu-buru menilai begitu saja.

Sebab kehadiran dalam sidang pertama bukan tolok ukur keseriusan dalam memperjuangkan hak asuh anak.

"Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang mengatakan, 'Oh itu gak serius, enggak serius, enggak serius,' serius bagaimana? Apakah keseriusan seseorang dalam berperkara itu hanya ditentukan dari kehadiran prinsipalnya? Ya enggak dong," ucap Minola.

"Perjuangan itu akan dibuktikan dalam proses persidangan itu dari awal sampai akhir. Bukan hanya karena kehadiran, tapi adalah dari argumentasi hukum, dari bukti, dan dari saksi," tambahnya.