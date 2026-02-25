Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kuasa Hukum Ungkap Kondisi Terkini Nikita Mirzani, Tidak Ada Perubahan

Rabu, 25 Februari 2026 – 18:20 WIB
Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara mengungkapkan kondisi terkini kliennya. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Nikita Mirzani masih mendekam di jeruji besi, buntut kasus Pemerasan dan TPPU atas laporan Reza Gladys.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara mengungkapkan kondisi terkini kliennya.

Dia menyebut ibu tiga anak tersebut dalam keadaan kondisi baik.

"Alhamdulillah sehat, sehat. Tidak ada yang sakit," ujar Usman Lawara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan secara fisik yang tampak dari Nikita Mirzani, selama mendekam di jeruji besi.

"Standar saja sih sebenarnya. Dia seperti kemarin itu, kalau teman-teman media, kan, lihat tuh bagaimana kondisi badannya dia, tidak gemuk tidak kurus. Nah, sampai hari ini masih begitu juga," kata Usman.

Ketika ditanyai soal kegiatan Nikita Mirzani di rutan selama Ramadan, dia mengaku tak tahu pasti.

Namun, menurutnya, kliennya itu turut menjalani ibadah sebagaimana mestinya.

