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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kuasa Hukum Ungkap Perkembangan Terbaru Mediasi Ruben dan Sarwendah

Rabu, 17 Juni 2026 – 10:14 WIB
Kuasa Hukum Ungkap Perkembangan Terbaru Mediasi Ruben dan Sarwendah - JPNN.COM
Ruben Onsu dan Sarwendah saat masih bersama. Foto: Instagram/rubenonsu

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pertemuan antara Sarwendah dan Ruben Onsu masih menunggu kepastian jadwal dari kedua belah pihak.

Meski surat permohonan mediasi dari Sarwendah telah diterima, proses tersebut belum memasuki tahap pelaksanaan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengatakan pihaknya sudah menerima surat yang diajukan Sarwendah sebagai upaya membuka komunikasi pascaperceraian.

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Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi yang dikirimkan kepada pihak Sarwendah. Minola menyebut keputusan terkait pertemuan tersebut masih menunggu arahan dari Ruben Onsu.

Menurut Minola, Ruben dijadwalkan berangkat umrah pada pekan depan sehingga pembahasan mengenai agenda pertemuan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

"Jadi, kalau memang misalnya kami menyampaikan surat respons, mungkin sekitar Juli," ujar Minola, kepada awak media di Jakarta, baru-baru ini.

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Dia memperkirakan respons resmi maupun pelaksanaan pertemuan baru bisa dibahas setelah Ruben menyelesaikan perjalanan ibadahnya.

Minola juga mengungkapkan belum ada pembicaraan mengenai teknis pertemuan yang diusulkan.

Upaya mediasi Sarwendah dan Ruben Onsu masih menunggu kepastian jadwal pertemuan pada Juli 2026.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  mediasi  Perceraian artis 
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