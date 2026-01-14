Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kuasa Hukum Ungkap Wali Nikah Siri Inara Rusli, Siapa?

Rabu, 14 Januari 2026 – 03:14 WIB
Kuasa Hukum Ungkap Wali Nikah Siri Inara Rusli, Siapa?
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi masih menjadi perbincangan publik.

Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny lantas buka suara terkait pernikahan siri yang dilakukan oleh kliennya itu.

Pasalnya sempat beredar kabar bahwa pernikahan siri itu tidak sah karena dilakukan tanpa wali.

Daru memastikan semuanya berjalan sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam, termasuk adanya wali yang hadir. Kakak kandung Inara Rusli dihadirkan sebagai wali nikah.

"Kalau pernikahan udah pasti ada wali. Enggak mungkin kalau tidak ada wali, itu kan enggak sah. Dan walinya itu adalah kakaknya kandungnya sendiri," ujar Daru Quthny di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Dia memastikan bahwa ada wali dari pihak Inara Rusli yang hadir dalam pernikahan kliennya dengan Insanul Fahmi.

Daru menyebut, jika tak ada wali nikah dari pihak Inara maka rukun nikah tidak akan terpenuhi.

"Enggak. Kalau enggak ada walinya, kan, berarti rukun nikahnya enggak dapat di situ," tuturnya.

Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny lantas buka suara terkait soal pernikahan siri yang dilakukan oleh kliennya itu.

TAGS   Inara Rusli  Insanul Fahmi  inara rusli insanul fahmi  Wardatina Mawa  Nikah Siri 
