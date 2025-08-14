Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kuasa Hukum Vadel Badjideh Hadirkan Fitri Salhuteru Sebagai Saksi, Begini Katanya

Kamis, 14 Agustus 2025 – 03:47 WIB
Kuasa Hukum Vadel Badjideh Hadirkan Fitri Salhuteru Sebagai Saksi, Begini Katanya - JPNN.COM
Mantan sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang Vadel Badjideh atas kasus dugaan tindak asusila kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu (13/8).

Agenda sidang ini adalah keterangan saksi dari pihak Vadel Badjideh.

Adapun saksi yang dihadirkan adalah Fitri Salhuteru. Kemudian, ada pula saksi ahli pidana.

Baca Juga:

Kuasa hukum Vadel Badjideh, Oya Abdul Hakim menuturkan, persidangan tadi berjalan dengan lancar.

Ditanyai soal kesaksian Fitri Salhuteru dalam persidangan, Oya menyebut bahwa apa yang disampaikan sesuai dengan yang diketahui pengusaha tersebut.

"Sidangnya berjalan dengan baik. Saksi fakta dari Ibu Fitri Salhuteru tadi menjelaskan apa yang beliau ketahui, Apa yang beliau lihat, tidak kurang, tidak lebih," ujar Oya Abdul Malik di PN Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Namun, dia enggan membeberkan lebih detail mengenai keterangan yang disampaikan Fitri Salhuteru sebagai saksi dalam persidangan tadi.

Dia hanya mengatakan, kesaksian yang disampaikan mantan sahabat Nikita Mirzani itu cukup baik dan jelas.

Fitri Salhuteru menjadi saksi dalam sidang atas dugaan tindak asusila dengan terdakwa Vadel Badjideh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vadel Badjideh  kasus vadel badjideh  Nikita Mirzani  Fitri Salhuteru 
BERITA VADEL BADJIDEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp