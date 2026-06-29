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JPNN.com - Artikel - Opini

Kuasa, Janji, dan Meja Makan

Oleh: Laurens Ikinia - Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI Jakarta

Senin, 29 Juni 2026 – 18:43 WIB
Kuasa, Janji, dan Meja Makan - JPNN.COM
Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI Jakarta Laurens Ikinia. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com -  

Pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai berjalan pada Oktober 2024 telah menunjukkan sejumlah langkah nyatadalam mewujudkan agenda pembangunan dan reformasi.

Di tengah tantangan transisi kekuasaan, berbagai program strategis mulai diimplementasikan, mulai dari perbaikan infrastruktur hukum melalui pengesahan KUHP dan KUHAP baru, hingga program-program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

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Komitmen pemberantasan korupsi juga terlihat dari penindakan tegas terhadap sejumlah kasus yang melibatkanberbagai pihak tanpa pandang bulu.

Namun, dalamperjalanannya, dua arena kebijakan utama—penegakan hukum dan program MBG—menjadi sorotan publik yang paling krusial.

Kedua isu ini merefleksikan pergulatan antarawarisan politik masa lalu, tuntutan reformasi struktural, dan ambisi membangun negara kesejahteraan di tengah keterbatasan sumber daya serta kompleksitas birokrasi.

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Antara Substansi dan Implementasi

Pengesahan KUHP dan KUHAP baru yang telah berlakumulai 1 Januari 2026 menjadi pencapaian legislatif paling signifikan.

Prabowo Subianto yang mulai berjalan pada Oktober 2024 telah menunjukkan sejumlah langkah nyata dalam mewujudkan agenda pembangunan dan reformasi.

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TAGS   Prabowo  program MBG  makan bergizi gratis  Makanan 
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