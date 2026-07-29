Kuasai 24% Pangsa Pasar KPR Subsidi, BSN Terus Perluas Akses Pembiayaan Rumah

jpnn.com, BATANG - PT Bank Syariah Nasional (BSN) berkontribusi menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi kepada sekitar 5.100 nasabah dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp850 miliar.

Pelaksanaan akad massal BSN digelar secara serentak melalui seluruh jaringan yang terdiri dari 37 Kantor Cabang (KC) dan 82 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di berbagai daerah.

Bahkan, tiga cabang utama Bank BSN yaitu KC Banda Aceh, KC Malang, dan KC Solo terhubung secara langsung melalui jaringan daring (online) dengan pusat rangkaian acara.

Hal tersebut seiring akselerasi program kepemilikan rumah nasional dalam ajang Peluncuran Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan Kredit Program Perumahan, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo.

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor menyampaikan inisiatif ini bukan sekadar peluncuran produk perbankan, melainkan sebuah cara pandang baru dalam perjalanan masyarakat Indonesia menuju kepemilikan hunian yang layak dan sejahtera.

"Pelaksanaan akad ini merupakan momentum yang sangat besar. Angka tersebut bukan sekadar jumlah unit rumah, melainkan menggambarkan keluarga Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih aman, layak, dan sejahtera. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah, Kementerian PKP, dan BP Tapera," kata Alex di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Salah satu nasabah BSN, Jofan Firdaus, yang sehari-hari bekerja sebagai mitra pengemudi ojek online (Grab), secara khusus memperoleh kesempatan menerima kunci rumah secara simbolis dari jajaran pimpinan.

Selain Jofan, keberhasilan program pembiayaan inklusif BSN diwakili oleh Tsara Nafisa, seorang wirausaha pedagang kelontong yang merupakan nasabah BSN KC Banda Aceh.