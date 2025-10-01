Kubu Agus Suparmanto Ajak Mardiono Cs Gabung, Gus Yasin: PPP Harus Masuk Parlemen

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus PPP kubu Agus Suparmanto mengajak kubu Muhammad Mardiono bergabung dalam kepengurusan partai guna menyongsong pemilu ke depan.

Ajakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PPP kubu Agus, Taj Yasin Maimoen, seusai mendaftarkan berkas hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum.

“Kami ingin beliau (Mardiono) gabung dengan kami di pengurusan PPP untuk menyongsong pemilu yang akan datang. Mari wujudkan PPP harus masuk parlemen itu yang penting,” kata Yasin di Jakarta, Rabu.

Yasin mengatakan pihaknya telah menyampaikan ajakan tersebut kepada Mardiono.

“Utusan-utusan kami sudah jalan ke sana, ya, kami tunggu jawabannya, beliau mau gabung di pengurusan atau tetap jadi kader partai, silakan,” katanya.

Dia pun memastikan Mardiono akan diterima jika nantinya memutuskan ingin bergabung. “Tentu, pasti kami terima semuanya,” tutur Yasin.

Pada Rabu ini, Yasin menyerahkan berkas-berkas hasil muktamar ke Kementerian Hukum dengan didampingi Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.

“Yang baru kami daftarkan baru ketua umum dan sekretaris jenderal saja,” ucapnya.