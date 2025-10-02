Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kubu Nikita Mirzani Pengin BPOM Hadir Untuk Perkuat Fakta Persidangan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:42 WIB
Kubu Nikita Mirzani Pengin BPOM Hadir Untuk Perkuat Fakta Persidangan - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nikita Mirzani masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi menyampaikan harapannya agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat hadir sebagai saksi ahli dalam sidang mendatang.

Galih menilai saksi ahli dari BPOM penting untuk makin memperkuat fakta persidangan dan membuktikan posisi kliennya.

Baca Juga:

"Kami masih berharap untuk BPOM hadir," Galih Rakasiwi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Galih menyatakan pihaknya sudah mencoba mengajukan permohonan secara langsung ke BPOM dengan prosedur yang berlaku.

Namun, surat permohonan tersebut tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan oleh pihak Nikita Mirzani.

Baca Juga:

"Kami sudah cukup mengajukan surat kan, sudah dibalas juga. Walaupun belum dibalas juga, kan sudah rilis duluan itu, tidak mau hadir," katanya.

Selagi menunggu adanya harapan dari BPOM, Galih menyatakan pihaknya menyiapkan sederet saksi ahli lain yang akan dihadirkan dalam sidang mendatang.

Guna memperkuat fakta persidangan, kuasa hukum Nikita Mirzani tetap berharap BPOM hadir dalam sidang mendatang.

